Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Burgwedel und Isernhagen ist in den ersten vier Monaten des Jahres gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um rund ein Viertel zurückgegangen. Das erfuhren der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt und der Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann am Dienstag im Polizeikommissariat.