Das wäre nichts für Menschen mit Höhenangst gewesen: In rund 25 Metern über dem Boden haben sieben Freiwillige der Feuerwehr aus der Stadt Burgwedel bei einem Lehrgang zur Absturzsicherung geübt. Ort des Geschehens: eine private Baustelle in Wettmar am Kösterweg, wo derzeit ein Kran steht.