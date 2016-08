Ein Boot mit Drachenkopf, 22 Paddler, ein Steuermann, ein Trommler, ein Rhythmus: So zieht ein Drachenboot in den Wettkampf. Das Rennen auf dem Springhorstsee bei Großburgwedel ist Kult: Am Sonnabend punktete die Veranstaltung von morgens bis nachts mit Hochsommerwetter.