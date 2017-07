Gasalarm: Zwei bewusstlose Personen

Angeblicher Gasgeruch in einem Wohnhaus an der Thönser Straße in Wettmar hat am Mittwochabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Gegen 23 Uhr hatten laut Polizei Zeugen ein befreundetes Ehepaar bewusstlos in dessen Wohnung gefunden und den Notruf abgesetzt.