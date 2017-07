Heiß und technisch: Feuerwehr übt Ernstfall

Wie gut der Ausbildungsstand in Burgwedel ist, das belegt der Feuerwehrbedarfsplan. Damit das so bleibt, durften die Ehrenamtlichen am Wochenende gleich zwei besondere Übungsszenarien bewältigen: Für die Rettung aus Lastwagen braucht es technisches Wissen, tags darauf wurde es dann heiß – im Brandcontainer.