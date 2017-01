Regina Gresbrand hat in Großburgwedel eine Plattform geschaffen, um Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion miteinander ins Gespräch zu bringen. Im Interkulturellen Treffpunkt lud sie am Freitag bereits zum vierten Mal zum Dialog ein. „Es geht ums Kennenlernen, nicht ums Bewerten“, so Gresbrand. Jetzt soll das Angebot zu einer Veranstaltungsreihe werden.