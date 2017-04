Felix Schünemann, Vorsitzender des Ortsverbandes Isernhagen, wird die Grünen als Direktkandidat im Wahlkreis 31 in die Landtagswahl im Januar 2018 führen. Darauf haben sich die Mitglieder aus Isernhagen, Burgwedel und Langenhagen bei ihrer Wahlkreisversammlung am Mittwochabend in N.B. einstimmig verständigt.