Klinikum: Jetzt geht es ums Geld

Die Nachricht, dass das Regionsklinikum (KRH) beim Land Fördermittel für das Neubaukonzept am Klinikstandort Großburgwedel beantragt hat, ist in der Stadt positiv aufgenommen worden. Was bleibt, ist allerdings die Ungewissheit, ob Niedersachsen das 135-Millionen-Euro-Projekt tatsächlich unterstützen wird.