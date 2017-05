„Modern Media!“ steht an der alten, grünen Tafel direkt neben einem historisch anmutenden Overheadprojektor im Raum D04 des Gymnasiums Großburgwedel. Aber der Schein trügt – in diesem Raum wird in den nächsten Wochen die digitale Zukunft aller Schüler in Burgwedel ausgelotet.