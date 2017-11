Mercedes-Fahrer fährt in Laternenumzug und flieht

Großburgwedel. Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall mit Fahrerflucht, der sich am Freitagnachmittag in Großburgwedel am Mennegarten ereignet hat. Dabei wurde ein 46-Jähriger verletzt. Der Mann war mit seiner 36 Jahre alten Frau zu Fuß in der Mitte eines Laternenumzuges in Richtung Rathausplatz unterwegs gewesen. Gegen 17:30 Uhr näherte sich der Mercedes-Fahrer, ein dunkel gekleideter Mann von zirka 60 bis 70 Jahren, mit seinem Fahrzeug von hinten dem Paar. Er hatte sich offenbar zuvor durch den hinteren Teil des Umzuges bis zu dessen Mitte verkehrswidrig durchgedrängelt.

Als der 46-Jährige den Pkw-Fahrer nicht passieren ließ, touchierte dieser den Fußgänger mit der Stoßstange an den Beinen. Der 46-Jährige wollte den Fahrer daraufhin zur Rede stellen, jedoch fuhr der Mann weiter auf ihn zu, lud ihn auf seine Motorhaube auf und beschleunigte. Nach einigen Metern bog der unbekannte Fahrer mit dem Mercedes nach rechts in die Osterwiesen ab, woraufhin der Angefahrene von der Motorhaube rutschte und, nachdem er sich zunächst noch am Außenspiegel festgehalten hatte, auf die Fahrbahn fiel. Durch das Manöver des Verkehrsrowdys zog er sich leichte Verletzungen zu.

Seine Frau, die anfangs noch versucht hatte die Fahrertür zu öffnen und sich daran festgehalten hatte, stürzte ebenfalls und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte beide in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer fuhr über die Osterwiesen in unbekannte Richtung davon. Eine Fahndung nach ihm verlief bislang erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zum flüchtigen Fahrer machen können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Großburgwedel unter der Rufnummer 05139-991115 entgegen.

Von r