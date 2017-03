Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 8.15 und 15 Uhr versucht, einen schwarzen Mercedes von einem Parkplatz an der Isernhägener Straße in Höhe der Autobahnauffahrt in Großburgwedel zu stehlen. Die Täter brachen das Auto auf. Der Versuch, das Zündschloss zu manipulieren, scheiterte allerdings.