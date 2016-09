Ob Schulpolitik, Feuerwehr, Gewerbesteuern, Straßenbau oder Sportförderung: Am 11. September entscheiden die Wähler, wer in den kommenden fünf Jahren in Burgwedel die Entwicklung der Stadt steuern soll. Abgerechnet wird am Sonntag aber auch über die Ratspolitik der abgelaufenen Wahlperiode – ein Rückblick.