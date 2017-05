Die Schützenvereine in Fuhrberg und Wettmar haben am Wochenende mit vielen Besuchern ihre Feste gefeiert. Und bei den Königen gab es da so einige Besonderheiten: In Fuhrberg wurde der Schützenchef Bürgerkönig, und Wettmar konnte den Landeskönig in seinen Reihen finden.