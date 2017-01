Winter? Den kennt die Stadt Burgwedel nicht. Vielmehr unterteilt sich das Veranstaltungsjahr in den Kulturellen Herbst und den Kulturellen Frühling. Die beliebte Konzertreihe im Amtshof in Großburgwedel bietet auch in diesem Frühjahr, das im Januar zugegebenermaßen sehr zeitig beginnt, wieder fünf Konzerte an.