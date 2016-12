Die Tage der Unterkunft an der Bruchstraße 39 in Wettmar sind gezählt. Das zurzeit leer stehende und bis vor Kurzem von Flüchtlingen bewohnte Gebäude werde die Stadt Burgwedel möglichst nicht wieder belegen, weil die Bausubstanz „nicht zu halten“ sei, so der für die kommunalen Liegenschaften zuständige Kämmerer Christian Möhring.