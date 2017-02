Grünes Licht vom Landessportbund gab es schon im vergangenen Jahr - am Montagabend hat der Regionssportbund Hannover unter insgesamt 38 Sportvereinen dem TSV Wettmar, dem Reitverein Engensen sowie dem SV Burgwedel für Investitionen in Trainingsqualität und Energiesparen die Zuwendungsbescheide in Form symbolischer Schecks überreicht.