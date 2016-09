Wegen der Kommunalwahl waren am Sonntag ohnehin viele Burgwedeler auf den Beinen – und bei strahlendem Sonnenschein nutzten viele den „Tag des offenen Denkmals“, um nach dem Besuch im Wahllokal die Bockwindmühle in Wettmar oder die St.-Petri-Kirche in Großburgwedel anzusteuern.