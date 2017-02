Der Ausflug in die Berufswelt ist vorbei. Alleine vom Gymnasium Großburgwedel haben in den zurückliegenden beiden Wochen etwa 120 Zehntklässler ihre Betriebspraktika absolviert – in den unterschiedlichsten Bereichen von Rathaus oder Grundschulen über Handwerksbetriebe bis hin zu großen Unternehmen wie Tui und Siemens.