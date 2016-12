Nach einer Unfallflucht an der Steinfeldstraße in Schloß Ricklingen sucht die Polizei Zeugen. Der Schaden an einem Subaru Libero beträgt nach ersten Schätzungen etwa 2500 Euro. Vom Auto des Unfallverursachers blieben am Tatort zwei kleine Plastikteile zurück, die den Ermittlern aber nicht helfen.