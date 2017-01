Auf der Horst. Während die meisten wohl gerade so richtig munter werden, sind 65 Laufsportler nicht nur wach, sondern hochmotiviert. Zum 5. Garbsener Neujahrslauf starteten gestern um 14 Uhr die Läufer am Gelände des Garbsener Sport-Clubs Am Plantenring in Auf der Horst auf die 10,5 Kilometer lange Strecke entlang des Mittellandkanals. Bis kurz vor dem Startschuss kamen noch letzte Nachmeldungen. „Mittlerweile sind es 60, wie hoffen, dass es noch 80 werden“, sagt Organisator Hans Josef Toussaint vom Garbsener Sport-Club. Für die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr hat es nicht ganz gereicht. Kein Grund enttäuscht zu sein, denn der Neujahrslauf hat sich weit über die Region etabliert. „Wir haben eine Anmeldung aus dem Rheingau in der Schweiz, aus Verl in Nordrheinwestfalen und Buxtehude“, sagt Toussaint. An Silvester ist das Lauf-Angebot groß, wer Neujahr auf die Strecke will, muss suchen. „Bei uns in der Umgebung gibt es nichts“, sagt Peggy Cay. Deshalb sind die Bielefelderin und ihr Freund Björn Bünermann zum zweiten Mal dabei – auch weil die Atmosphäre ihnen gefallen hat. „Wir sind mit Leib und Seele Läufer und wollen das Jahr mit dem schönsten Hobby der Welt beginnen.“

Von Benjamin Behrens