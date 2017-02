Auf der Horst. Der erste Notruf ging am Sonnabend um 12.20 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Hannover ein. In den folgenden Stunden wählte die offenbar verwirrte Seniorin die Telefonnummer 110 noch weitere 294-mal. Einen überzeugenden Grund dafür konnte sie den Beamten nicht liefern. Und nicht nur das: Als die Polizisten sie aufforderten, nicht mehr anzurufen, wurden sie wüst beschimpft.

Gegen 20 Uhr reichte es den Beamten. Sie fuhren zu der Wohnung der Frau und nahmen ihr alle sechs vorhandenen Telefone weg, darunter auch Handys. Außerdem stellten sie Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen. Doch selbst davon ließ sich die 73-Jährige nicht aufhalten, wie Klaus Löffelholz von der Polizei Garbsen berichtet. Sie überredete eine Nachbarin, bei der Polizei anzurufen und auszurichten, dass "sie ihre Telefone zurück braucht".

Von Gerko Naumann