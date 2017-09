Nach Fragen, Beschwerden und Kritik von Anwohnern an der geplanten Erweiterung des Sanierungsgebietes Kronsberg hat die SPD-Ortsratsfraktion einen Ortstermin anberaumen lassen. Treffpunkt ist am Dienstag, 19. September, um 17.30 Uhr an der Osterwalder Straße 37.