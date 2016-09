Berenbosteler und Neustädter müssen sich nicht fragen, ob die Jibi-Märkte in ihrer Nachbarschaft schließen. Das Aus der Filiale in Hemmingen-Arnum hatte in der Region Hannover für Irritationen gesorgt, die die Bünting-Gruppe als Eigentümer der Einzelhandelskette jetzt zerstreut: Es geht nur um eine Markenänderung.