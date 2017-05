Die erste Schautafel zeigt es in großen Lettern: Es geht um Menschen, die auch ohne ihre Attribute Religion, Herkommen, Alter oder Geschlecht etwas gelten wollen. Oder wie es Caroline Hornstein-Tomic von der Bundeszentrale für politische Bildung ausdrückte: Es gehe in der Ausstellung Was glaubst du denn? um "das ganz normale Leben der Muslime in Deutschland".