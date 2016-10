Der Brand eines Autos in einer Tiefgarage am Venushof in Garbsen hat die Freiwillige Feuerwehr am Freitagabend mehr als zwei Stunden lang beschäftigt. Wie die Einsatzkräfte auf ihrer Webseite mitteilen, wurde der Vollalarm um 19.24 Uhr ausgelöst. Sechs Fahrzeuge waren im Einsatz.