Autos in Osterwald aufgebrochen

Osterwald/Auf der Horst/Havelse. Zwei Autos sind in Osterwald Unterende in der Nacht zum Sonntag aufgebrochen worden. Die Fahrzeuge standen in den Straßen Feldblumenweg und Küchenschellenweg. In beiden Fällen wurde nach Mitteilung der Polizei die Seitenscheibe aufgehebelt.

Aus einem VW Touran stahlen die Täter ein Navigationsgerät, in einem VW Tiguan erbeuteten sie eine Lederjacke. Der Schaden wird auf zusammen 3000 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20 Uhr am Sonnabend und 8 Uhr am Sonntag.

Zeugen melden sich unter Telefon (05131) 7014515.

Am Wochenende ereigneten sich zwei Unfälle mit Zweirädern. Im ersten Fall, am Freitag, gegen 14.30 Uhr, startete ein Seelzer in der Straße Auf der Horst sein Auto, ohne auf den Verkehr zu achten. Er zwang eine Zweiradfahrer auszuweichen. Der stürzte und verletzte sich leicht. Im anderen Fall stießen am Sonnabend, 9.30 Uhr, an der Ecke Hannoversche Straße/Feldstraße ein Auto und ein Zweirad zusammen. Der 16-jährige Zweiradfahrer wurde leicht verletzt.

Der Schaden blieb gering. Im ersten Fall waren es nach Schätzung der Polizei rund 100 Euro, im zweiten 3000 Euro.