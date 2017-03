In der Nacht zu Mittwoch ist in einem unbewohnten Haus in Altgarbsen ein Zimmer im Obergeschoss ausgebrannt. Beim Einsatz entdeckten die Feuerwehrleute Benzinkanister, deren Inhalt teils auf dem Boden verteilt war. Brandermittler der Polizei klären jetzt, ob das Feuer absichtlich gelegt worden ist.