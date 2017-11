Zum Volkstrauertag am Sonntag, 19. November, wird in Garbsen der Opfer von Krieg und Vertreibung gedacht. Ortsbürgermeister und Vereine begehen Feierstunden in den Ortsteilen und legen Kränze nieder. Stadt und Ortsrat Garbsen laden zu einer Gedenkveranstaltung um 15.30 Uhr im Rathaus ein.