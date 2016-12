Etwas Vorbereitung war nötig - und viel Etiketten mussten geklebt werden. Nach 27 Jahren am Osterberge zieht die Suchtberatung der Caritas bis Mittwoch, 7. Dezember, in neue Räume in der Skorpiongasse 33. Den Wechsel erleichtert ein Umzugsunternehmen - und eine grundlegende Änderung aus dem letzten Jahr.