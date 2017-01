Ein goldenes, je nach Lichteinfall orange-rötliches Band hat sich in diesem Sommer über den Iseo See in Norditalien gezogen. Das vom weltberühmten Künstler Christo geschaffene Kunstwerk "The Floating Piers" verband die Orte Sulzano und Peschiera sowie die Inseln Monte Isola und San Paolo - und Menschen gingen über das Wasser.