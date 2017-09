Darius Pilarski verlässt den Ortsrat Garbsen

Garbsen-Mitte. Als Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzender der Grünen ist Pilarskis Terminkalender gut gefüllt. "Diese Ämter nehmen viel Zeit in Anspruch, und ich wollte die Arbeit im Ortsrat nicht schleifen lassen", sagt er. Deshalb habe er entschieden, auf das Mandat zu verzichten.

Davon profitiert Bernadette Zettelmann als Nachrückerin. Sie war bei der Kommunalwahl 2016 als Parteilose auf der Liste der Grünen angetreten. In Garbsen kennt sie sich gut aus. Als Lehrerin hat die Havelserin unter anderem an der IGS Garbsen und an der Saturntingschule gearbeitet. Außerdem engagiert sich die 57-Jährige bereits im Integrationsbeirat.

Ortsbürgermeister Franz Genegel (CDU) dankte Pilarski, der beratendes Mitglied bleibt, für seine Arbeit im Ortsrat. Er freue sich auf die "gute Zusammenarbeit" mit Zettelmann.

Von Gerko Naumann