Das Gebäude der IGS entspricht nicht den gültigen Brandschutzvorschriften und verstößt in Teilen gegen die aktuelle Bauordnung. Das Gleiche gilt für die Grundschule Garbsen-Mitte und den Hort, die beide im umfangreichen Gebäudekomplex, zu dem auch Sportstätten gehören, untergebracht sind. In Rede stehen Umbaukosten in zweistelliger Millionenhöhe.