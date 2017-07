In einem stundenlangen Einsatz hat die Feuerwehr Garbsen am Dienstagabend verhindert, dass weiter Dieselkraftstoff aus einem Lastwagen ausgelaufen ist. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände des Unternehmens Forbo Siegling am Kochslandweg in Altgarbsen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.