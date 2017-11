Einbrecher dringen in Haus ein

Schloß Ricklingen. Unbekannte sind in der Zeit vom 5. bis 11. November in ein Einfamilienhaus am Finkenweg eingedrungen. Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Hausbesitzer aus. Die Tat wurde der Polizei am Sonnabend gegen Abend gemeldet. Die Einbrecher gelangten durch ein Fenster ins Haus. Nach der Tat verließen sie das Haus über die Terrassentür. Zum Diebesgut konnte die Polizei Garbsen noch keine Angaben machen. Zeugen melden sich bei der Polizei in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Anke Lütjens