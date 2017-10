Einbrecher stehlen Tresor mit Geld

Altgarbsen/Frielingen. Der erste Einbruch spielte sich in der Zeit zwischen dem 2. und dem 7. Oktober in Altgarbsen ab. Unbekannte drangen in ein Wohnhaus und Büro an der Baumarktstraße ein. Dazu kletterten sie auf ein Flachdach und brachen eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten die Räume und stahlen einen Tresor. Darin befand sich Bargeld - wie viel es war, kann die Polizei noch nicht sagen.

Weniger erfolgreich waren die Täter, die zwischen dem Morgen des 3. und 4. Oktober in Frielingen unterwegs waren. Sie hebelten Rolladen an einem Versicherungsbüro an der Straße Klüterfeld auf. Diese brachen jedoch ab, daraufhin flüchteten die verhinderten Einbrecher. Sie richteten einen Schaden von etwa 500 Euro an.

Garbsens Polizeichef Ulrich Knappe versichert derweil, dass die sich die Ermittler sich verstärkt um das Thema Einbrüche kümmern. Sie seien jedoch dringend auf die Hinweise von aufmerksamen Nachbarn angewiesen. "Wir appellieren an die Bürger, sich rechtzeitig bei uns zu melden, wenn sie etwas Verdächtiges beobachten", sagt er. Hinweise zu den beiden jüngsten Fällen nehmen die Mitarbeiter der Polizeiinspektion in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann