In der Nacht zu Dienstag ist ins das Vereinsheim des Golfclubs Hannover am Blauen See eingebrochen worden. Die Täter hebelten nach Angaben der Polizei zwischen Mitternacht und 0.45 Uhr ein Fenster eines Büroraumes auf. Ob etwas gestohlen wurde, können die Ermittler noch nicht sagen.