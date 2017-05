In der Nacht zu Himmelfahrt sind gegen 0.30 Uhr zwei Koniferen im Stadtteil Auf der Horst in Brand geraten. Die Bäume standen am Planetenring und im Orionhof in Vorgärten. Wie die Bäume Feuer fingen, weiß die Polizei noch nicht. Sie bittet darüber hinaus bei drei Einbrüchen um Zeugenhinweise.