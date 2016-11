Kinderstimmen sind im Rat selten zu hören. Am Montagabend, der ersten Arbeitssitzung des neuen Rates, kam mit den Kinderstimmen ein altes Problem auf den Tisch: die Verkehrssituation an der Leistlinger Straße in Höhe des Kindergartens und Dorfplatzes. Besorgte Eltern sprachen von Beinahe-Unfällen.