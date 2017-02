Wasser nicht sinnlos laufen lassen, Möbel von der Heizung rücken: Die Energiespartipps, die Umweltbeauftragte Christina Haupt in der internationalen Frauengruppe des Sozialprojekts Neuland am Kronsberg auflistete, sind schnell und leicht umzusetzen - und gehen nicht nur die Bewohner des Kronsbergs etwas an.