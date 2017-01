Schon vor zwei Wochen, vermutlich am 6. oder 7. Januar, waren im Stadtpark Nistkästen zerstört und gestohlen worden. Am vergangenen Sonnabend, 14. Januar, beobachtete eine Zeugin gegen 8.30 Uhr, wie wiederum eine Person am Berenbosteler See Vogelkästen beschädigte und verständigte die Polizei.