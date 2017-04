Havelse. Ein Familien-Fußball-Sonntag der außergewöhnlichen Art: Für das letzte Heimspiel der Saison 2016/2017 am Sonntag, 7. Mai, 14 Uhr, hat sich der Fußballregionalligist TSV Havelse ein besonderes Programm ausgedacht. Der Verein nimmt das Derby gegen VfV Hildesheim zum Anlass, sein Gelände zu öffnen, sich zu präsentieren und vor allem Familien ab 12 Uhr ein attraktives Programm am Wilhelm-Langrehr-Stadion zu bieten.

Im Rahmen des Familientags am 32. Spieltag der Regionalliga Nord gegen VfV 06 Hildesheim dürfen die Besucher vor dem Anpfiff viele attraktive Aktionen erwarten. Die Hannoversche Allgemeine/Neue Presse und die Volkswagen Automobile GmbH Hannover werden den Spieltag präsentieren und sich in Zusammenarbeit mit dem TSV um das Programm abseits des Fußballspiels kümmern. Dabei wird speziell für die Kinder ein sportliches Spaß-Programm auf dem Kunstrasen- und/oder C-Platz des Trainingsgeländes direkt neben dem Stadion angeboten. Dazu zählen etwa Big Bubble Soccer, ein Fußball-Parcours und eine Hüpfburg. Daneben stehen Vertreter des Vereins interessierten Eltern, Jugendlichen und Kindern Rede und Antwort. Gekrönt werden soll der Tag - aus TSV-Sicht natürlich - mit dem Sieg der 1. Herren gegen Jürgen Stoffregens ehemalige Elf, jetzt geführt von Trainer Mario Block.

Sie möchten die Partie sehen? Dann sollten Sie schnell sein: Als Sponsoren sind HAZ/NP und die Volkswagen Automobile GmbH Hannover mit im Boot. Sie stiften ab Gründonnerstag 500 kostenlose Stehplatzkarten. Zum Gratisticket gehört auch ein Getränkegutschein im Wert von 1,50 Euro.

Hier liegen Tickets für Sie:

HAZ/NP-Geschäftsstelle am Rathausplatz (9-16 Uhr).

TSV-Havelse-Ligageschäftsstelle, Hannoversche Straße 90, Havelse.

Bäckerei Langrehr am Kastanienplatz, Am Hasenberge, in Garbsen-Mitte in Langrehrs Café am Park und in Seelze an der Humboldtstraße 2.

Volkswagen Automobile Hannover im Autohaus Nordstadt an der Vahrenwalder Straße 203, im Autohaus Podbi, im Autohaus Langenhagen am Friesenring 4, im Autohaus Burgwedel an der Kokenhorststraße 2, bei Bischoff&Hamel an der Hildesheimer Straße 349, im Autohaus Lehrte, Rudolf-Petzold-Ring 1