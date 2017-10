Zwar geht in Garbsen seit Beginn des Jahres die Zahl der neuankommenden Geflüchteten zurück, ein Großteil der Arbeit fängt aber gerade an. Gerade in Frielingen, wo die Gemeinschaftsunterkunft am äußersten Rand des Ortsteils liegt, wird deutlich, wie viel noch für die Integration getan werden muss.