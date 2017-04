Derzeit kehren die Störche zurück in die Region. Einige von ihnen nisten so nah am Flughafen in Langenhagen, dass ihnen der Abschuss droht, falls sie zur Gefahr für den Flugverkehr werden. Für diesen unwahrscheinlichen Fall haben Betreiber und Naturschützer vorgesorgt, um die Brut zu schützen.