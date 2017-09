Ein Zeichen für das Lesen setzen: Wer sich am bundesweiten Vorlesetag Freitag, 17. November, beteiligt, der kann so ein Zeichen setzen. Maßgeblich organisiert der Förderkreis Leselust den Vorlesestag in Garbsen und ruft Buchliebhaber und potenzielle Vorleser auf, sich zu melden.