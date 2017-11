Frau fährt Motorradfahrerin an und flüchtet

Berenbostel. Die Polizei sucht eine unbekannte Frau, die nach einem Unfall geflüchtet ist. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag, 26. Oktober, auf dem Parkplatz des NP-Marktes an der Dorfstraße in Berenbostel. Dabei wurde eine 19-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt.

Die Verursacherin stand nach Angaben der Polizei mit ihrer silbernen Limousine vor der Motorradfahrerin, die in eine Parklücke fahren wollte. Plötzlich setzte sie zurück und und stieß mit dem Heck gegen das Bein der 19-Jährigen. Diese fiel mit ihrem Motorrad um und wurde leicht am Knie verletzt. Die Autofahrerin kümmerte sich nicht darum und fuhr einfach davon. Eine Zeugin, die ein Kleinkind dabei hatte, half der Verletzten. Den Schaden am Motorrad schätzen die Ermittler auf 400 Euro.

Sie suchen nun nach der Autofahrerin, die etwa 40 bis 50 Jahre alt sein soll und schwarze Haare hat. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Unfallflucht und Körperverletzung ein.

Die Ermittler suchen nun Zeugen – unter anderem die hilfsbereite Passantin mit dem Kind. Sie melden sich bei der Polizei in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 oder tagsüber bei den Beamten in Berenbostel unter (05131) 465900.

Von Gerko Naumann