Gitarrist Friedemann Wuttke entführt die Zuhörer in die Klangwelten Spaniens und Italiens. Nach dem Musikstudium perfektionierte Wuttke seine Fähigkeiten in mehreren Meisterkursen, unter anderem bei Komponist John Williams. Am Sonntag spielt er in der Altgarbsener Dorfkirche.