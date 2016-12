Zufriedene, fast glückliche Gesichter von Mitarbeitern und Gästen waren am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung der neuen Jugendhilfestation der Region Hannover am Planetenring 37 zu sehen. Fünf Teams bieten dort niedrigschwellige Beratung und Begleitung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien an.