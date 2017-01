Für die nächste Blutspende in Garbsen am Donnerstag, 5. Januar, hat sich das Rote Kreuz (DRK) etwas ausgedacht: Für alle Spender gibt es im Anschluss zur Stärkung Grünkohl. Der Lastwagen des Blutspendedienstes aus Springe macht von 11.30 bis 16 Uhr im DRK-Seniorenzentrum am Kochslandweg Halt.