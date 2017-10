Berenbostel. Der Unfall hatte sich bereits am Freitag, 29. September, gegen 18.15 Uhr am Immenweg in Berenbostel ereignet. Die 68-Jährige war mit ihrem Renault Clio in eine Garagenzufahrt gefahren, um zu wenden. Beim Rückwärtsfahren übersah sie nach Angaben der Polizei offenbar die 80-jährige Fußgängerin. Diese wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik, wo sie am Sonnabend verstarb.