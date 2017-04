Kleine, feine Kunst ist an diesem Wochenende in der Galerie Hesse zu sehen. Die Schau mit vier Künstlern im Haus Fiernhagen 32 ist am Sonntag, 9. April, noch von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Sie steht unter dem Motto "Kunst im Nest". Die Künstler hoffen auf viele interessierte Besucher.